Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Me pasan la voz que ese gordito que le limpiaba los popós a los caballos de un goleador del fútbol alemán es ‘cara de palo’ al mango. Sin sangre en la cara, se presentó en Matute a ofrecer sus jugadores y casi lo sacan arrancado. Él fue quien llevó al ‘Patrón’, la ‘Hiena’ y otros más que mandaron al equipo a la baja. Asu ma’re…

Hay un run run que el ‘chato’ que le encanta la chela es seguidor de la palabra de la boca para afuera. La otra vez regresó con su mala maña de alquilar ‘depa’ en Miraflores y esta vez su ‘testaferro’ es un profesor de chibolos que vive en el ‘Agucho’. La neta es que es inquieto al rojo. La tentación puede más que sus buenas intenciones. Hummm…

EL LOQUITO DEL RÍMAC TODO LO VE AHORRO

El ‘Loquito del Rímac’ ahora todo lo ve ahorro. Ya no entrena en canchas ‘fichas’, sino que se ha ido al estadio ‘Barraza’ del Rímac, donde entras con tu carro, no pagas estacionamiento y entrenas gratis. Después se fue a cortar el pelo a una barbería de San Borja que le hace su bajada de cabello, a cambio que los menciones en sus redes. Cuando ya no ingresa money, lo mejor es evitar gastos. Y no va ser…

Se acaba un año más, entramos al último mes del 2021 y me sigo preguntando de qué vive el ‘Gato techero’, ese tío que escribe todo el día en el Twitter y se la pasa criticando a sus supuestos colegas, pero nunca dice si ejerce en alguna academia o trabaja para algún equipo. Ajá... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

El zambito que celebró como si hubiera marcado golazos tuvo encerrona con una señora fitness de casi 40 años

La ‘chapa’ de Jefferson a Concha no le hace nada bien, da carne a los ‘podridos’

Alianza formó un equipo para campeonar en la Liga 2 y se llevó la Liga 1: se ganó en la cancha, no en el TAS