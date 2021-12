Del saque somos carnecita... Ya me contaron que se puede armar un ‘chanchazo’ en La Vicky. Parece que va a volver un delantero que vaciló con los ‘dolores en la frente’ al consagrado que armó un fiestón por su cumpleaños. Desde ese roche uno lo tiene atravesado al otro y no se hablan. Encima harían trío con el ‘Chico Turbo’. Ya no será un club, sino una hermandad. Asuuu...

Hay un run run que la ‘Motoneta’ que se fue del puerto ha dejado un problemita por Maranga. Cuentan que conoció a una muchachita que apenas supera los 24 añitos y le prometió muchas cositas, entre ellas, ser la única. Al final, después que hicieron muchas travesuras, se fue sin avisar y la bloqueó del Instagram y todas sus redes. Se le veía tan seriecito, pero esos son los peores. Ayayayayyy…

EL PEPÓN QUIERE CONVENCER AL RATÓN PARA QUE VUELVA A JUGAR

El ‘Pepón’ está convenciendo al ‘Ratón’ para que vuelva a jugar. La verdad es que el entrenador está seguro de que aún puede hacerla en nuestro medio, si hasta los ‘choclones’ se pasean con los defensas. Eso sí, se porta mal y lo agarra a cabezazos al desbandado. Ese es un chicote pelado. Así es...

Me avisan que el ‘Rusito’ quiso vivir la experiencia de manejar hasta el ‘Ombligo del mundo’, chapó su camioneta y se arrancó hasta la Ciudad Imperial. Eso sí, de copiloto llevó a su prometida, con la que ya tiene fecha de matrimonio. El colorado sabe que en la pelotita abundan los ‘partidores’ y por eso se aseguró y la llevó a vivir en la ciudad donde trabajará. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

