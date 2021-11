Del saque somos carnecita… Todo se sabe. Ya me contaron que un zurdo del ‘equipo de todos’ está en su mejor momento con la mamá de los hijos de un cantante que anda en serios problemas. El hombre renovó contrato para el alquiler del depa del edificio donde vive la rubia y, antes de volver a Europa, tuvo una reunión a solas con ella. Hummm…

Me pasan la voz que el ‘Ratón’ habrá dejado la pelotita, pero sigue trampeando como futbolista. El chalaco ahora ‘ataca’ por el barrio de Independencia y con su nueva conquista se ha citado en un café del Mega Plaza. Parece que la señorita está comprometida y él evita llegar a su barrio y del centro comercial se la lleva lejos, donde nadie los pueda molestar. Ayayayay...

Por siaca, el ‘Zancudito’ anda ‘echando maicito’ por ‘Julio C. Tello’, en San Miguel. Aseguran que desde que se lesionó las modelos famosas ya no le hacen caso, pero el morocho tiene calidad y la blanca que afana está más rica que un caldo de cabeza después de una mala noche. Todavía está en conversaciones, paseos, pero nadie duda de que en unos días da el gran salto. Y no va cher...

CACHURRITO QUIERE SER EMPRESARIO DE ORQUESTA

Ahora ‘Cachurrito’ apunta a ser empresario de orquesta. Ha juntado una gente y anda buscando locales en el cono sur para que hagan sus presentaciones. Como no pierde la costumbre, elige a las bailarinas que ya lo conocen. Es decir, llegan por un sueldo, le sonríen, conversan y terminan ganando más. Es que el chico es demasiado generoso y ‘paganini’. Quéeee... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR

Bien ‘Pochito’. Invitó al papá y la mamá a Moldavia. No como otros, que lo primero que hacen es llevar ‘chicas plásticas’

Arquero no aprende: tiene todo para verse con una que no es la oficial

Salvo una pincelada de ‘Jeffry’ a Merlo, el resto del partido dio sueño: eso no alcanza en la Libertadores