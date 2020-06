Del saque somos carnecita... La verdad que me da mucha lástima ver a Diego Armando Maradona, uno de los tres grandes de todos los tiempos, junto a Pelé y Messi. Filtraron un video casero, donde baila, se baja el pantalón y enseña cola y genitales. Se le aprecia en un estado patético y diría que recontra duro, ‘armado’. Ya quemó cerebro. Esa actitud no es de trago. Es un tipo que ya perdió el respeto por todos y todo. Alucino que se queda dormido en la sala, cocina, orinado y ‘buitreado’. Y tiene otro grave problema, su entorno es una mela. No lo cuida y le compra ‘pateada’, basura. Le pelan y lo graban. Esas imágenes han sido vendidas, se los aseguro. Y para remate, la frase de su hija Gianina lo entierra 30 metros bajo tierra: “Para ustedes puede ser sorpresa, una gracia, una burla, para mí no. Para mí es reabrir heridas, una tristeza. Si me diera a elegir, nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo, pero son las elecciones del otro”. Qué feo...

Me avisan que el ‘Negro rockero’ perdió la cabeza por una ‘veneca’ de cabello largo y negro. Dizque la llevó de compras a un supermercado de Surco y la chica chapaba todo, llenó el carrito como si fueran a cerrar el local. Ahora los tramposos y ‘paganinis’ para no sentirse mal llaman esto ‘calidad de vida para la muchacha’. Noooooo...

‘Iván Cruz’ espera vuelo humanitario para venir a Lima. Y también se subirá al avión su representante, el Betito Carranza, quien tendrá un reencuentro con la brasileña que cantaba ‘No sé qué pasa’. El año pasado ya tuvieron su ‘revolcón’ y parece que lo marcó porque es el más afanoso por el remember. Rexuxa…

Me pasan la voz que el defensa que todos los días reza a ‘Santa María, madre de Dios’, tiene un chat de ‘wasap’ cuyo nombre es ‘Los Borrachos’ y están sus causas, quienes se encargan de conseguirle amiguitas y las informaciones de las nuevas apariciones en la farándula. Bien organizado para la ‘pampa’. Ayayayay…

Tremenda noticia. El gran ‘Trucha’ Rojas dentro de poquito volverá a dominar el balón. Garra y fuerza le sobran al campeón de la ‘Copa América’ con la selección y ganador de la Copa Libertadores con Independiente de Argentina. Gracias Papalindo... Me voy, soy fuga.