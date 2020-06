Del saque somos carnecita... Ayer pasaron el Perú-Escocia y teníamos un señor equipazo. Atrás había pierna fuerte y salidas por la banda derecha, en la volante calidad y arriba velocidad con los verdaderos punteros, y un ‘toro’ en el centro del área. La firme que 10 puntos le pongo al ‘Loco’ Quiroga. Inolvidable su actuación con un penal atajado y voladas de palo a palo. Además, esa peluca a lo Lou Ferrigno y camiseta verde como el ‘Increíble Hulk’ son imborrables en la mente de los que vimos en vivo y en directo ese partido. El ‘Chiquillo’ Duarte con 21 añitos debutando con la selección en un Mundial. Parecía un veterano. Iba, venía y la pedía. No le quemaba la pelota. El gran capitán se tomó un jugo de naranja, una taza de quaker, comió dos claras de huevo y su tostada con mermelada con Joe Jordan, el mejor cabeceador del mundo. Levantó su famosa ceja y lo enterró en el sótano 4. Justo en los cruces y para tapar huecos. Su complemento no era Manzo, era un cuco. Daba miedo con sus bigotes, cacharro y ‘llantas’ caterpillar. De una pierna suya salen 5 de Manco. Y ‘Panadero’, que con su fuerza, temperamento, coraje y sus chimpunes de madera bien talladitos, puso semáforo rojo en su banda izquierda. Sí, señores...

Ese 3-1 data del 3 de junio de 1978. Recién habían llegado los televisores a colores al Perú y me senté en la sala de un tío vaporino (navegaban en barco al extranjero) del barrio que estrenaba su pantalla. Me aluciné en la tribuna. El ‘Patrón’ Velasquez con su ‘african look’ era una suma de Yotún, Tapia, Aquino y Pogba. Metía taba, tocaba al piso, empujaba, renegaba, trabajaba a la boquilla y de pronto con sus trancazos guerreaba en el área rival. La zurda de Cueto está en el ‘Museo de Arte’ del estadio ‘Chateau Carreras’ de Córdoba. Su remate cruzado del 1-1 debe estar ‘colgado’ en los pasadizos. Hizo mela a todo lo que era color azul. Fino, elegante, pistero. Lo de Cubillas es otro level. El ‘Nene’ es legendario. Esa calidad es de los elegidos. Es el apellido peruano más resonante en la FIFA. Se codea con Pelé, Platini y otros bravos que usaron la 10. No metan a la balanza su vida personal. Ese ‘doblete’ quedará para la eternidad. Dos ‘joyitas’ desde fuera del área. Los dos goles con parte externa. Uno de jugada colectiva y otro de tiro libre, considerado el más bonito en la historia de las Copas del Mundo. No se me viene a la memoria un gol así de Messi o Cristiano Ronaldo. Que los chamaquitos de Sub-15, 17 y 20 chequeen ese video a cada rato. Esa volante fue designada la mejor de la primera ronda del campeonato. Así es...

El DT escocés al único que conocía era a Muñante, el más rankeado de la liga mexicana. No quería que brille el diamante que tenía en la dentadura. Lo siguieron en posta, lo corretearon como a carterista. Es que sí prendía turbo ni con moto lineal lo iban a agarrar. El ‘Jet’ jaló marca, les quitó presión a sus compañeros. El ‘Tanque’ La Rosa hizo la chamba sucia de ablandar poquito a poquito a los defensas que sintieron la pegada y cansancio de tanto chocarlo. Mis respetos para Oblitas por cómo trabajaba en la cancha. En ataque y defensa. Un monstruo para leer los partidos y eso que es ‘Ciego’. Qué rico encaraba, picaba, enganchaba. Un deleite para los ojos. Hoy, por su estilo y potencia, podría jugar en cualquier club top de Europa. El ingreso de Sotil fue la clave para cambiar el resultado. Para mi viejo y muchos antiguos, el mejor de todos los tiempos del balompié peruano. Fue figura en el Barcelona de España y las palabras sobran. El ‘Cholo’ entró como ante Bulgaria en México 70 y salimos ganadores. El ‘Trucha’, que es otro bravo de esa generación, solo estuvo 10 minutos en el verde. Pero es imposible olvidar toda la clase que nos regaló en su trayectoria. Curuju... Me voy, soy fuga.