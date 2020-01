Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Profesor’ se llenó la boca diciendo que la ‘cerecita del pastel’ sería un refuerzo de renombre. Al final se fichó al ‘Canario’, que tiene 34 años y que el mismo entrenador sacó de su equipo el 2017. La directiva pensaba tener a ‘Canchita’ y como no se dio tentaron al colombiano Macnelly Torres. Como tampoco pudieron, solo les quedó repatriar al volante uruguayo que estaba pastoreando en los campos de su país. Las malas lenguas aseguran que hubo una fuerte discusión y por eso el entrenador no lo quiso más en Matute, pero al parecer ya limaron asperezas. Hummmm...

A propósito, me cuentan que Pablito anda muy cuidadoso de su look. Dicen que ahora cuida la imagen, se corta el pelo en una barbería de la avenida Diagonal y pide que le hagan un peinado que le rebaje unos diez años. Afirman que apunta a una blanquita que está fuertota. Asuuuu...

En el club del final de la Javier Prado dicen que no hay un ‘mango’ en caja, pero han contratado a la que fue jefa de prensa de la ‘Totó’. Lo raro es que ya había alguien en ese puesto, o sea no era una necesidad. Ahora ella se presenta como la brava de las comunicaciones porque tendría un buen padrino. Hummm...

Me cuentan que un delantero muy preciado, que el año pasado estuvo en Ayacucho y ahora se fue al norte, ya empezó con sus malas costumbres. Está llevando amiguitas a que lo visiten. Hace la de algunos ‘extranjeros’ en Europa, pero de acuerdo a sus posibilidades. Les compra pasajes en bus, porque su presupuesto no da para avión. Quéeeee...

Me avisan que el ‘Cholito’ no viajó con el equipo de los Agremiados a Punta Cana y la razón era que su hijo cumplía años. Como la pelotita le quitó tiempo con su familia, ahora prefiere no perderse ningún momento especial con los de su sangre. Y no va cher. Me voy, soy fuga.