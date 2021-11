Del saque somos carnecita... Dormí como un bebé porque acabé matadazo con tanta tensión por el triunfazo en Caracas y el cierre de edición. Nos metimos en la pelea para clasificar al Mundial de Qatar, pero no está de alivio. Estamos a un pasito y también a veinte mil kilómetros. Soñar es una cosa y la realidad es otra y muy dura. Colombia (17), Perú (17), Chile (16), Uruguay (16), Bolivia (15) y hasta Paraguay (13) están en el pelotón. Y a estas alturas no se puede descartar a nadie. Nosotros llevamos una rayita adelante solamente por el tema mental, anímico y nada más. Pero con eso no se gana. Los 6 de 6 nos han caído de maravilla, como anillo al dedo. Eso sí, la próxima convocatoria, del aeropuerto a la Videna. Evitemos las tentaciones y pongamos en modo avión los celulares. Se los pido a ustedes porque las ‘trampas’ no tienen palabra. Después de marzo hagan lo que quieran. Sí, señores...

Ya más frío uno se da cuenta que se nos vienen cuatro consultas al cardiólogo. Fijo arritmias, taquicardias, subidas o bajadas de presión nos va a dar en plenos partidos. Así que contraten enfermeras y compren sus pastillitas o agüita de azahar para los muñecos. Lo peor que podemos hacer es sacar la calculadora. Por favor, olvídense de las matemáticas, de los números, de los posibles resultados. No pensemos en Ecuador. No nos salteemos. No quememos energías porque las vamos a necesitar en Barranquilla. Lo primero es lo primero. Y tampoco nos creamos ese tango que ellos no convierten hace cinco fechas. Tienen individualidades y un equipazo. Las Eliminatorias sudamericanas son como la ‘Ojitos hechiceros’. O sea, no te puedes fiar ni un segundo. Curuju...

Me parece que fui muy mezquino con Renato Tapia. Solo le regalé dos palabras por su actuación. Y la verdad es que fue el patrón, el jefe de la selección. Se enseñoreó en una cancha en pésimo estado. Se dedicó a lo suyo y lo hizo a la perfección. Cubriendo, cortando juego, apoyando, ganando las divididas y empujando. Ha crecido en la Liga de España. El ‘Chacho’ Coudet lo ha vuelto más dinámico. Pero que lo tome tranquilo y no se agrande. No le hizo bien preguntarle a un periodista: ¿A ti quién te conoce? Un buen líder une, resuelve y suma. Así es...

Ha quedado claro que hay recambio en la zaga, en la banda izquierda, en la volante central, en los extremos, pero arriba no hay reemplazante para Gianluca Lapadula. Santiago Ormeño y Raúl Ruidíaz son mantequilla. Paolo y Jefferson, así tíos, son mil veces más, pero la firme es que a veces el cuerpo ya no responde por las lesiones. Ambos son cracks de cracks y hay que reconocerlo, pero el tiempo no perdona. Por ejemplo, la ‘Foquita’ no entró bien ante la Vinotinto y por una simple razón. Yo sufro de artrosis en la rodilla y cuando juego tiene que pasar media hora para agarrar ritmo y no sentir molestias. Entiendo que al ‘10 de la calle’ le pasó lo mismo en un choque que picaba al mango y solo faltaban siete minutos para acabar. Y no va a ser...

Ese Argentina-Brasil es de los peores que he visto. La huacha de Di María a Vinicius y la bicicleta de Vinicius a Molina fue lo mejorcito de la noche. El codazo de Otamendi a Raphinha fue un escándalo porque no le sacaron ni amarilla. Le rompió la boca y bañó en sangre y el VAR ni mela. Los asistentes revisaron la jugada y no se atrevieron a informarle al juez principal. Si hubiese sido un peruano, le daban cadena perpetua y en la Base Naval del Callao. Así no es...

Ayer, mis tíos Marcos y Mara, padres del ‘León’ y ‘Tigre’ Zambrano, renovaron votos después de 41 años de casados en la iglesia Nuestra Señora de Lourdes de Santa Marina Norte. Allí estuvieron sus hijos, nietos, nueras y parientes. Mírense en ese espejo, ahora que muchos se separan, divorcian, se pelean por los bienes, custodias y el departamento, los carros. Felicidades y aplausos...

Me voy, soy fuga.

