Del saque somos carnecita... Un consejo hasta de un conejo. Algunas chicocas están mal de la cabeza y no piensan. Dedíquense a estudiar, trabajar y prepararse para el futuro. Esa tal ‘Princesita’ primero se embarcó en un viaje relámpago con el ‘ruso’, quien se la llevó de paseíto por Dubái y a la semana ‘más pallares con tallarines’. O sea, solo fue un juego de naipes. Ahora está en un dame que te doy con ‘Beto’, quien ‘tira maicito’ por todos lados y solo hace goles fuera de la cancha, y por eso algunos ya lo ven mal en la Vicky. En el medio de todo está el pobre ‘Calavera’, que seguro la vuelve a recibir con los brazos abiertos. No seas malo...

Bien el ‘Pitbull’. Será mano larga, pero tiene su ‘bobo’. Se juntó con sus causas y armó hartas canastas de víveres y se mandó a dejarlas en un asentamiento humano. Cuando llegó, algunos pobladores se paltearon. Pensaban que era el dueño del terreno que llegaba a desalojarlos. Quéeee...

Ya me contaron que ‘Panchito’, el barbón que hizo billete en el fútbol, anda enfermo de los nervios con la pandemia y ha cerrado puertas y ventanas para que no entre el virus. Su chibola tiene que cantarle una canción para que haga la meme. La firme, los años ya se le vinieron encima. Y no va a ser...

La gente de la ‘Misilera’ está desesperada. Van dos meses sin pago y más de un extranjero ya se aburrió y no ve las horas de arrancarse. Lo peor de todo es que timbran al administrador y no responde, le escriben al ‘Wasap’ y no hace caso. Aprovecha que la gente no puede salir a buscarlo y dicen que ya no le para bola ni a los más antiguos. Qué feo...

Me voy, soy fuga.