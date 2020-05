Del saque somos carnecita... La verídica que escuché a Claudio hablar con el tío Mister Chip y demuestra que está dolido porque no lo llevaron al Mundial de Rusia. Pizarro está en otro nivel para este tipo de resentimientos en su corazón. Y no es la primera vez. Con ‘Chemo’ no se habla porque lo sacó de la selección por el caso Golf Los Incas. Eran brothers, brothers y ya van años que no se comunican. También tuvo una ‘palta’ con Franco Navarro y la relación es con ‘coba’. Se queja que nunca lo llamaron para darle explicaciones de su salida, pero no era una obligación. Solo le recuerdo algo: Ricardo Gareca hizo el gol que llevó a Argentina al Mundial de México 86’, aquella tarde que nos ganaron 2-1 en el ‘Monumental’ de River y nunca cuestionó a Carlos Salvador Bilardo. Nadie va a borrar tu Champions, Intercontinental, Bundesligas, Copas Alemanas, tu paso por la Premier League ni tus récords. Y por eso sé feliz. Eres el más exitoso de nuestro fútbol a nivel de clubes y es lo que te tocó y agradécelo. Sí, señores...

El ‘rey de los bloopers’ no duró con la mamasota de Carlita, cuyo apellido rima con huachano, porque a ella no le gustaba ir de frente a divertirse y dar besitos. Quería pasar por un restaurante y pedir a la carta. Luego pedía comida para llevar y la barajaba con que era para sus perritos chiclayanos, que se alimentaban como gente. El hombre no tenía reservas en la billetera para tanto capricho y se arrancó. Curuju...

Ya me contaron que uno que juega en Trujillo, en el club más popular de la ciudad, que tiene un hermano en Matute y su papá también movió la pelotita a nivel profesional, ha inventado el ‘Wasap hot’. Escribe mensajes calientes a sus amiguitas y, pese a que lo ‘parchan’, insiste. El dato se los dejo servido en una fuentes, perdón, fuente. Curuju...

El ‘Rocky de los Barracones’ es full recurso. Cerró su gimnasio por la pandemia, no puede chambear parejo y por eso ha incursionado en el negocio de desinfectar casas, depas, locales y donde lo necesiten. Monedas son monedas y toda chamba es para caminar con la frente en alto. Y no va ser... Me voy, soy fuga.