Del saque somos carnecita... La verídica que tener una red social es un arma de doble filo. Esos tramposos y ‘partidores’ a quienes les gusta ‘tirar maicito’ por Facebook, WhatsApp o Instagram, juegan con fuego. No sabes si al otro lado estás conversando con una chibola, te están grabando o hasta pueden hackear tus conversaciones. Todas son causales de divorcio. No hay nada mejor que el ‘face to face’, a la antigua, arriesgarte a que te digan sí o no. Al final todo queda allí, no hay huellas y tampoco te expones a que los ‘palomillas de ventana’ de las redes te pongan al centro. Así es...

Vi el golazo del ‘Rayo’ y me hizo recordar al ‘Jet’ Gallardo, que sacaba el zapatazo cada vez que veía el arco. El lateral es derecho, pero marcó con la zurda. Eso es lo que debe hacer siempre, no importa si la manda a la tribuna o fuera del estadio y de diez remates, uno entrará. Ojalá que ese gol lo llene de confianza porque lo necesitamos en gran momento para la selección. Y no va cher...

La firme que ‘Relojito’ se tomó en serio lo de ser técnico y espera que se levante la cuarentena en España para terminar el curso. El zambo no pierde el tiempo y sigue en contacto con sus profesores por videoconferencia. Por ahora se ‘barretea’ poniendo fotos con los entrenadores de los clubes a los que fue a ver. Noooooo...

Mucha fuerza para la familia Alguedas. Willy, hermano de la ‘Panterita’ Tony, partió al cielo. Uno de los más tristes es mi causa Luis Guadalupe, pues el finadito lo bautizó como ‘Cuto’. Descansa en paz... Me voy, soy fuga.