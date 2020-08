Del saque somos carnecita... La cosa pica y pica rico. La historia contada ayer del extremo que fue hackeado por su esposa ha sido peor que la bomba en Beirut, Líbano, porque ha remecido a varios seleccionados. Algunos están palteadazos porque les salpica. En las redes se volvieron virales los tres capítulos: ‘Abertura de carne’, ‘Muñeca de plástico’ y ‘Cornudo’. Y eso que no solté el nombre de otra rubia con su plata que podría trabajar en ‘Pantaleón y las visitadoras’ porque es también de las que se da sus escapadas por Europa y ha ‘pasado piola’ en esta novela que fácil podría ser llevada a Netflix.

Es protagonista en los chats. Y por siaca, yo no me regocijo con estos temas. Espero que los solucionen porque podemos quedar eliminados antes de empezar las Eliminatorias. Y yo quiero ir a Qatar, así como disfruté por las calles de Rusia en el 2018. Solo tengo una inquietud: ¿Quién es la ‘mami’ o el ‘café Don Lucho’? No voy a parar hasta encontrar a ese explotador y saber cuánto es la tarifa. En el ambiente abundan y son conocidos. Ya daré con su DNI. Sí, señores...

Hay dos problemas graves. El primero es que cuando lo tildaron de ‘cornudo’ a un referente nadie hizo el alto en el grupo. Ahí uno debió ‘parchar’ al malcriado para que se exprese o refiera con respeto sin necesidad de dejar la ‘joda’. Definitivamente la vacilada fue con ‘sonky’. Todos jiji, jaja. Risita más maleta es una combinación ‘mala leche’.

La gente no puede morir negada por lo publicado, porque si salen los pantallazos en un programa de televisión, quedan recontra mal parados y ese es el gran temor porque la verdad es una sola. La información está confirmada, como es mi estilo. Corroborar los datos es importantísimo. El hackeado estuvo sin Instagram durante 15 días por el roche. Ya reapareció y no hay una sola foto con su esposa.

Ella tampoco tiene una imagen juntos en sus cuentas desde el 27 de julio. Hasta ese punto soy minucioso. Lo otro, lo interno, la cochinadita, el detallito, ya son de mis fuentes, mis infiltrados. Yo soy la pared, la puerta, la llave, el camarero, el que estaciona el auto, el mozo, el recepcionista, soy un fantasma. Hay cosas muy fuertes de este caso que prefiero callar porque no soy ‘fulero’ ni le deseo el mal a nadie. Soy barrio y callejero. Ayayayayay...

El segundo inconveniente es que las señoras están VOLANDO. Ya algunas, que no tienen amistad con la ‘descubridora’, hacen gestiones para que les llegue la información de primera mano. Incluso las que sus maridos no están metidos en el bolondrón. Lo que pasa es que los antecedentes de los ‘angelitos’ despiertan dudas. Yo diría, a veces, tienen que ser sabias y no pedir nada. Hay líneas que son de tiempo atrás y a lo mejor de refilón se lleva uno más. Los hombres y mujeres en general están hoy expuestos a ser desenmascarados.

La ‘Bombón’ con el GPS y la señora enferma de los celos con el pirata informático han maleado la plaza. Muchos se están medicando de los nervios. Se pueden venir divorcios y ampays. Que se salven los fieles, los ‘paradores’ y los que hicieron bien las cosas. Queda clarísimo que las redes son la destrucción de la intimidad, privacidad, de la tramposería, engaño, deslealtad. Las aplicaciones y tecnología son necesarias para la chamba, lo profesional, la comunicación con un familiar que vive en el extranjero y todo lo bueno. Nada más. Curuju...

Un consejo o tómenlo como una recomendación. Necesitamos que un ‘peso pesado’ dé la iniciativa y el indicado es el capitán. Tiene que ser el mediador. Que pacte una reunión con los involucrados y hasta con las ‘patronas’ para que salve relaciones. El tirador que creció al frente del ‘Mall Aventura Plaza’ está en Lima y el ofendido llega en los próximos días.

Que se encierren y arreglen las cosas como varones. Hablando en la cara o como toque. La cosa es que cuando salgan de ese cuarto no queden fisuras ni resentimientos por el bien del Perú y el equipo del ‘Tigre’. Imagino que el DT debe estar haciendo sus averiguaciones. La carne viene con hueso. Tiene que justificar sus 230 mil dólares mensuales y resolver este impasse que no es de alivio por donde lo vea. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.