DEL SAQUE somos carnecita... La firme que el ‘Profesor’ debe armar una buena estrategia para tener un buen debut en la Copa. Son ocho años que Alianza no gana en el torneo y es hora de acabar con la mala racha. Al frente tendrá al Nacional de Uruguay, que será fuerte por plantel, historia y raza. Los charrúas corren, meten y tienen buen juego aéreo. El goleador Gonzalo Bergessio es su referente en el ataque y el juvenil Brian Ocampo es una de las promesas del continente. Si Bengoechea propone un juego al pelotazo, será regalarse con papel y lacito. Pelota al piso, con ‘quimba’ y velocidad, será la receta para apostar por los tres puntos. Y no va cher...

Todos comentan, opinan y critican sobre el momento de Jean Deza. Algunos piden que lo boten de Matute, otros lo insultan y hasta aseguran que nunca cambiará. Aquí siempre he dicho que su problema no está en sus piernas, sino en su cabeza. Pregunto: ¿alguien se ha puesto a pensar en la persona y no en el futbolista? Quienes conocen al chalaco aseguran que ha pedido disculpas decenas de veces, hasta ha llorado, se ha arrepentido y prometido que cambiará, pero nada. Pocos conocen que el cáncer le quitó a su madre o los días de hambre que pasó cuando era niño. No lo estoy excusando, pero es hora que el volante reciba ayuda profesional de verdad. En las redes sociales todos los sonsos hacen leña del árbol caído. Así es...

Los problemas entre los administradores del club del final de la avenida Javier Prado cada vez son más grandes. El sábado, la reserva tenía que jugar con los rosados en Ventanilla, pero el bus nunca llegó a recoger a los jugadores porque la gente de una constructora mandó a anular el servicio. Los chicos llegaron en taxis y por poco pierden por walk over. Qué feo... Me voy, soy fuga.