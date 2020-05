Del saque somos carnecita…Ya me contaron que ‘Aquí sí’ todo lo ve monedas.com. Lo timbraron para que apoye una campaña buscando calmar a la gente y resulta que pidió que esos temas los hablen con su representante y soltó la clásica frase: ‘Yo normal, pero mi empresario siempre cobra’. O sea, se echa grasa y le tira la pelota al otro man. Ese tango es antiguo. El solidario no tiene que pedirle permiso ni autorización a nadie. Eso nace del corazón. Lamentablemente hay personas que hacen prevalecer el dinero antes que la buena causa. Así no juega Perú…

Me pasan la voz de que algunos jugadores se contactaron con un ‘hacker’ para que abra una cuenta de Instagram y publique las tramposerías de varios peloteros que son partidores y les gusta salir con ‘bebitas’ con sorpresa. Aseguran que el ‘informante’ manda su despacho entre el límite de Chorrillos con Surco. Los ‘agraviados’ están indagando por su paradero. Ayayayayay…

El ‘Rei’ puso en subasta la camiseta que usó en Alianza Lima en el 2015. Al final un patita ofreció 900 soles y fue lo más alto que pagaron. Con ese drilo va a comprar víveres. Mejor hubiera puesto al ‘palo’ la de River, la de ‘Nacho’ Fernández, esa que pidió cuando perdió 8-0. Por esa sí le daban arriba de las 5 ‘lucas’. Y no va a ser…

El ‘Chasqui’ Ccahuantico está full recurso. El restaurante ‘El Burrito’ es de su viejita y se está encargando de vender por delivery. Además, muchas veces él mismo va. Como es querido en su zona le está yendo bien. Vale…

Me voy, soy fuga.