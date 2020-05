Del saque somos carnecita...“‘Perico’ León es mi sucesor”, fue lo que le dijo Pelé a ‘Pitín’ Zegarra cuando se cruzaron en un aeropuerto de Brasil en una gira de Alianza Lima. Otra del gran Pedro Pablo es la que nos contó ‘Cachito’ Ramírez cuando fue invitado por la FIFA al Mundial de Italia 90. Tuvo un tiempo libre y se fue a conocer el Vaticano. Se retiraba en un carro particular, cuando de pronto lo vio paradito a Eusebio, el más grande futbolista de Portugal de todos los tiempos y lo subió al auto. El ‘Verdugo de la ‘Bombonera’ se identificó: “Soy peruano, jugué la Copa del Mundo del 70”. La ‘Pantera negra’ de Mozambique en una le preguntó: “¿Qué es de la vida de ‘Perico’ León, el mejor 9 que vi en mi vida?”. Esto no es casualidad. Es calidad. Simplemente, ‘Perico’ hay uno solo. Sí, señores...

El ‘Ken II’ de Matute es más inseguro que Agapito y Silvestri cuando salían a cortar una pelota. Es cacharrero, pero de corazón débil. La que lo ‘Aturbe’ no lo deja descansar tranquilo. El delantero está que le guerrea para que no vaya a la televisión porque allí se va a encontrar con el verdadero ‘duro’. No la ‘Calavera’, ni tampoco Neymar ni el zambito que se la llevó a pasear en yate por Dubái. El bravo es un chamaco que ahora será Cobra o Leones y que también estuvo en la ‘Harvarting’ e integró una Sub-20. La chica lo capturaba en su casa o en los entrenamientos. Parecía militar haciendo guardia. Curuju...

Hay un run, run de que un zurdo del ‘equipo de todos’ está en ‘abertura de carne’ hace un tiempo. Le han pintado brasileñas y francesas que son unas muñecas y se la ha creído, se ha emocionado. Ha metido a la balanza tranquilidad emocional con ‘juguetería’. El año pasado o un poquito más lo encontré comiendo su pescadito por la Central. Como ya está en otro level en su carrera, piensa que está para ‘comer caviar’. Sereno, que la realidad es la que te quiso cuando no eras ni mela. Hoy todas te ven bonito... por los bolsillos. Rexuxa...

Me voy, soy fuga.