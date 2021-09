Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Ken’ no olvida sus costumbres de pelotero y se trajo a Lima una piurana. El colorado le pagó el pasaje, pero no la llevó a su casa, ni mucho menos cerca. Le separó un hotel por Lince, para que no haya roche con su ‘firme’. La tuvo un par de semanas, durmieron juntitos unos cuantos días y la embarcó prometiéndole que prontito la invita de nuevo. Huuuummmm...

Hablando de arqueros, me pasan la voz que el ‘Loquito del Rímac’ celebró a lo grande los dos añitos de su ‘cachorro’. Lo hizo en su depa y parece que ya limaron asperezas con la mamita del pequeño, porque ella dijo presente y el arquero se pulió en la matinee. Vale...

La semana pasada, el ‘Loco’ que jugó en Italia y España salió de su casa, olvidó la cuarentena y se arrancó a un restaurante de Magdalena. Fue a saludar porque en ese local lo habían dibujado. Lo curioso es que en la imagen estaba figurita y cuando se paró al lado, todos se dieron cuenta de que ahora anda como con 20 kilos de sobrepeso. Asu mare...

Hay un run run sobre un escándalo en el estadio que se ubica en Breña y está cerca de la Colonial. El patita que hace años chapó la cancha y armó varias de fulbito, pagaba todos los meses, pero no hacía el depósito en la cuenta del club, sino en la de un administrador que tiene el mismo apellido que ‘Cocoliche’. Qué feo...

Hay un gol del ‘Pato’ Cabanillas el domingo pasado en el complejo ‘Sima’ del Callao que se ha hecho viral. Juan Carlos es un artista con el balón. En cancha grande y chica. En la de fútbol y fulbito. Dio espectáculo con el equipo ‘Toque y Clase’ y solo quedó aplaudirlo. Lo curioso es que mi batería seria de Martín Fiestas, Alberto Arias ‘Techera’ y los ‘Cachupones’, que juegan en la Familia Urbina del Barrio Fiscal, se botan diciendo que a ellos nunca les gana. Ayayayayay...

Me voy, soy fuga.