Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el nuevo ‘Ken’ de La Vicky se ha ido a vivir con un chico que antes armaba vasitos y cargaba llantas en la tele. Comparte el mismo depa con un patita que fue pareja de Lucianita y ahora la pega de cantante. Cuentan que los gastos son mitad, mitad, pero gracias a él conoce a todas las modelitos. Provecho...

La firme que los más felices con la venta del chamaco Kluiverth al grupo que maneja el Manchester City, son los dueños de Matute que metieron un billetón y este año por la cuarentena están al debe en sus empresas. Ya se dieron cuenta que allí está el business. Ahora apostarán sus fichas por otros chibolos para venderlos y salvar el año en azul. Curuju...

¿Se acuerdan de Dolmo Flores? Un delantero hondureño que jugó en los 90 por la ‘U’. El hombre perdió unos negocios, la pasaba mal en su país y quien se enteró de su problema fue el ‘Puma’ Carranza. El caudillo crema lo timbró en ‘one’, le pidió un número de cuenta y lo apoyó como debe ser. Vale...

Hay un runrún que un parrillero que fracasó con una selección juvenil y descendió con un club provinciano, levantó el fono a sus contactos en San Luis y se ofreció para chapar el buzo de ‘Ñol’. Metió floro que conoce al ‘Tigre’ y se vendió como el indicado para el puesto. Tenemos entrenadores nacionales capacitados y ojalá no vuelvan a darle color a ese versero. Y no va cher... Me voy, soy fuga.