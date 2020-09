Del saque somos carnecita... ¿'La Chica realidad' o la ‘Tombita’? La verídica que escojo a mi almohada que no hace juego de luces con nadie, mientras me volteo. Tampoco me ‘centra’ ni habla mal de mí. No puedo dormir con el enemigo. El hombre no debe perder la dirección de su vida. Cada uno es libre de elegir. Y es feliz como quiera ser. Pero lo ideal es encontrar una compañera, una incondicional, leal y que sea tu ‘caja fuerte’. La realidad es que el ‘Ratón’ ya ‘quemó cerebro’ y sus declaraciones lo demuestran. Sería una pena que termine mal o en desgracia. Por su mala cabeza no es el mejor jugador del fútbol peruano. No hay mucho que opinar de sus conquistas. Una señorita no puede irse a convivir con un ‘pata’ a la semana que lo conoce y con sus antecedentes. Y mucho menos hablar de intimidades. Sí, señores...

Ya me contaron que el arquero suplente de la rica Vicky anda sin piernas, falto de reacciones y la responsable de ese desgaste físico es una muchachita que es un Cielo. Se desvía cuando sale de los entrenamientos y termina en un ‘telo’ de Surco. Ayayayay...

Los ‘pitos’ están volando por culpa de una sexy instructora. Desde que ella está en ese cargo, solo designa para dirigir los partidos de Primera a gente de su mancha. Los que no le hacen el ‘amén’, ni la piropean, quedan de ladito. Así no es...

El ‘Sinchi’, que salió campeón con el ‘Papá’ a nivel internacional, hace un mes acaba de abrir una cebichería en Comas. Es del ‘Ombligo del mundo’, pero se vino a la Lima para vender pescados y mariscos. Se pone en la puerta del local, con su camiseta de Cienciano y llama a la gente. Sabe marketearse. Y no va cher...

Me voy, soy fuga.