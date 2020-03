Del saque somos carnecita... ‘Fuimos a la casa de La Molina porque nos datearon que allí estaba una exconductora de televisión y esposa de una autoridad política que se fue un poco antes de las 8 de la noche’, dijo Magaly en su programa del viernes. Al final se encontraron con ‘Ñol’ y Pablito. A mí me han confirmado que sí estuvo la rubia. Y le creo a mi fuente. Lo demás, lo dejo ahí...

La decisión ya está tomada en la Federación. Solano se va porque se va. Lo anuncian en los próximos días, cuando haya bajado un poquito el escándalo. Lo más gracioso es que los seleccionados se grabaron encerrados diciendo: ‘Quédate en casa’ en sus redes para que el pueblo tome conciencia y el líder se puso a tirar trago y mandó al tacho todos esos mensajes alentadores, de motivación y compromiso.

Mientras los jugadores entrenan en sus terrazas, patios, salas y gimnasios propios, el otro empina el codo y encima ‘pecha’ a los policías y periodistas a pesar de que ha cometido un delito. Las palabras están de más. Los hechos son los que hablan. Curuju...

Por siaca, que el ‘Tigre’ no aproveche la situación para traer un argentino más y le paguen el triple. Ya se lleva más de tres palos gringos al año como para seguir derrochando la plata. La Videna ya parece la AFA, porque un poco más y trae jardineros y ‘chalecos’ de su país. Tiene un comando técnico donde sobra gente. Además, qué tanta vaina si solo entrena una semana previa a los partidos de Eliminatorias y amistosos. Y es el más feliz con la salida de su asistente. Pidió que lo boten cuando renovó y ahora se quiere hacer el buenito. Una cosa es defender a ultranza a tu hombre de confianza argumentando que es un valor importante en tu staff y otra llamar para que bajen el tono a la situación y tomen una decisión con calma. Eso es ‘coba’. Yo lo tengo volteado al pelucón. Se ríe con el ‘Ciego’ porque lo recomendó, pero en el fondo marca su distancia. Y no va ser... Me voy, soy fuga.