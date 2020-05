Del saque somos carnecita... La firme que la ‘Chica realidad’ es sinónimo de ‘cana’, cámaras y ampays. La madrugada del sábado la detuvieron en un departamento, donde se armó una ‘rumbita’ caleta en plena cuarentena y cayeron los tombos. Se la llevaron detenida junto a una amiga y algunos peloteritos. Lo que no entiendo es por qué siempre está en la bulla, en el escándalo. Queda clarito que si no centra a la gente, echa a todo el mundo. Así que si hay un sonso más por ahí, convóquenla. Sí, señores...

Le metieron su cuadrada al ‘Cachurrito’. El papá de la modelito que hizo volver de España lo ‘parchó’ mal. Face to face le exigió que no la lleve a Arequipa, porque ella tenía que terminar de estudiar inglés en la Católica. El volante medio que no quería aceptar y el tío lo empujó contra la pared y lo ‘hizo’ entender. Rexuxa...

La ‘Calavera’, quien destacó en U, Boys, Alianza Lima, Vallejo, León, Garcilaso y Cienciano, ha sido nuevamente papá. Él y su esposa han traído un robusto, bello, sonriente y carismático bebé. Bien ahí...

Me avisan que el ‘Marahaja’ por fin regresó a Lima. Después de 60 días en Nasca, sin apoyo del club que lo contrató y viviendo en un hotel ‘sin estrellas’, subió a un auto, pagó 4 pasajes y ya está descansando en casita. La doña lo bañó en alcohol y lo han encerrado por dos semanas más. Nooooooo...

Me voy, soy fuga.