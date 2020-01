Del saque somos carnecita... La firme que la ‘U’ pudo traerse los tres puntos de Puerto Ordaz en su debut copero. Ese Carabobo solo lo presionó unos minutos y después defendió el 1-0. Hohberg no sé si jugó porque nunca lo vi en la cancha. Del ‘Mago’, solo chispazos, sigue en deuda, aún no me llena los ojos, ahora tendrá su revancha en Lima. Ese charrúa Alonso es un carrito chocón y le pega a todo lo que se mueve cerca al área. Los rivales le apuntarán la placa porque es una falta segura, los ‘chamos’ lo encararon y dejaron sin cintura. Los cremas no deberían tener problemas para clasificar cuando se enfrenten en el ‘Monumental’. Así de sencillo...

Ya me contaron que el ‘Churrito’ perdió y por goleada con una arequipeña mamacita. Entró en plan de amigos con la flaca que trabaja en un banco y cuyo nombre empieza con ‘M’ de Miluska. Ella lo aceptó, le dio su amistad, pero en la segunda conversación el pelotero ya quiso irse de avance. Por ‘wasap’ le hablaba de amor, de querer vivir juntos y la respuesta fue que seguirán de ‘patas’ y nada más. Pobechito...

Así que el ‘Chemo de los pobres’ se puso a apoyar a su ‘causa’ que abrió un local de bocaditos chinos, en la calle San Basilio, en el Rímac. Lo promocionaba en sus redes, lo recomendaba y la cosa tuvo buena pegada. Lo malo es que iba al local dejando un día, a veces llegaba con invitados y comía harto, gratis y pedía para llevar. Ahora, cada vez que lo ven aparecer, cierran el local. Nooooo...

Hay un runrún que la ‘Muñeca’ anda pisando huevos. Ahora que dirige en Primera ‘maletea’ a sus colegas de las menores. Dicen que ha dicho que deberían sacarlos a todos porque no dan la talla. Pensar que entró por la ventana. Así no es... Me voy, soy fuga.