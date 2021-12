Del saque somos carnecita... Estoy detrás de todas las paredes. Ya me contaron que la más feliz con el título ganado por ‘Usain Bolt’ es ‘Marifé’, de Matellini. El hombre le prometió un intercambio de regalos si levantaba la copa y ahora ella espera que cumpla con su celular de última generación. Ella sabe que no necesita billete ni aparentar nada para dejarlo satisfecho al muchacho. Como está solo, se puede dar sus gustitos. Ayayayayay...

Hay un run run que el ‘venenoso’ del equipo de todos está haciendo los trámites para llevarse a su modelito, una semanita al menos. Parece que la ‘abertura de carne’ con su ‘patrona’ va en serio y sigue entusiasmado con la mamacita que todavía no es famosa, pero después del viaje se hará conocida en todo el país. La neta es que una canita al aire, un encontrón, unas saliditas, no pueden ponerse en la balanza con la familia. Esa es para los sanos. Y no va ser...

LA ‘MUÑECA’ Y LA ‘MUELA’

La ‘Muñeca’ que acaba de llegar a Ate ha alborotado el gallinero. Los profesores de menores comentan que va a traer toda su gente que lo acompañaba cuando dirigía en La Florida, además dicen que cuando estaba allá, motivaba a sus jugadores diciendo que los cremas no existen. Ese colorado se computa Guardiola y la firme que ni siquiera es el uñero del Pep. Así es...

La ‘Muela’ es la imagen de una marca que saca productos para la piel. Que chape todo lo que pueda, hace rato que ha perdido piso con la crema y bicolor. Que aproveche, porque cuando pase de moda no lo van a llamar ni para inaugurar un torneo relámpago. Felizmente que se ha asegurado con depas y que invierta sus monedas. Así es.. Me voy, soy fuga.