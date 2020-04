Del saque somos carnecita... La firme que esta cuarentena va a chocar fuerte con el ‘drilo’ del pueblo. Y los peloteros no son ajenos a la crisis. El tema es que varios no quieren aceptar la reducción de sueldos. Yo les aconsejo que cedan hasta que mejore la situación. Ahorita les mandan su carta para dejarlos sin goce de haberes tres meses y calladitos se van a comer su mano. Es mejor que gotee a que no caiga un mango. Así sea un sencillo, tú ya sabes que cuentas con ese dinero en tu presupuesto. Fijo que los que van a sufrir son los de Segunda, Copa Perú y los que chambean en menores, porque parece que ya perdieron el año. Quisiera verles las caritas a esos que han despilfarrado sus monedas en ‘trampas’ y comprando botellas de cuatro ‘ferros’ para arriba en ‘Barranco Bar’. Ahorita estarán sacando números y volarán porque esos viven el día a día. Por eso hay que ‘guardar pan para mayo’ y no dar pena en el futuro. La vejez es larguísima y no hay que esperanzarse en nadie. Sí, señores...

El ‘Rayo’ también se prestó para contar anécdotas por videochat con Yotún. Reveló que no se veía entre los penaleros ante Uruguay por cuartos de final de la Copa América en Brasil 2019. Cuando caminó a tomar el balón pasó por su cabecita que todo el Perú creía que iba a fallar como ‘Cuevita’, pero pateó con decisión. Para mí que le dio con los ‘juanetes’ como lo vacila la ‘Foquita’. Es inevitable que en ese trayecto no sientas nervios cuando te juegas la vida. Pelé, Maradona, Messi, Platini, Cristiano y otros ‘monstruos’ han errado y llorado como niños. No es una ruleta rusa. Tampoco una lotería. Tienes que ser conchudazo, cara de palo y con corazón y personalidad de robot. A veces, los muñecos y presión traicionan a la calidad. Curuju...

Me llama mi sobrino ‘Drogba de los Andes’ para darme una queja: “Bombardero, he aportado el diez por ciento de mi sueldo a la Agremiación durante 10 años y hoy que estamos en la lona no hace ni mela para apoyarnos”. El chalaco se comunicó con un integrante de la directiva del ‘Cantante’, que con ‘sonky’ le respondió que solo ven los intereses de los jugadores en actividad y se descartó con la pregunta: ‘¿Cómo te podemos ayudar?’. La cruda es que con elegancia lo ha mandado a laburar y que no friegue. Cuando viene el retiro de un futbolista allí viene la dura. No tienen seguro ni para ir a un hospital a pedir pastillas ante una gripe. Acaba la carrera y si no hay plan ‘B’ ni ahorros, muchos pasan hambre y necesidades. Ayayayayyy... Me voy, soy fuga.