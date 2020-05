Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que los peloteros siguen partiendo a los chicos realities. El ‘Rayo’, que le pegó al ‘Piqui’, es el ‘duro’ de Andrea, una modelito que fue el ‘bobo’ de la ‘Roca’. Dizque el jugador la tiene chequeada y vigilada, porque con ella nada es seguro. La muchachita ve un sagiro y avanza. Ayayayay...

Me avisan que el ‘Chino Tako 5’, que nadie sabe en qué trabaja, ha recibido una orden de su jefe que juega en Brasil. Le ha indicado que a partir de ahora, cada vez que vaya a San Luis, debe usar terno, lo mismo cuando lo mande a cobrar el billete. No le gusta estar a la tela, prefiere el jean, los polos, pero como es ‘pan baguette’ no le queda más que obedecer. Plop...

Mis respetos para el ‘Chemo de los pobres’ que es full chamba. No se niega a nada, desde ser la imagen de un gym de su barrio en el Rímac, hasta promocionar a una tía que vende chaufa en carretilla. Ahora se ha metido al negocio de las mascarillas y vende al por menor y mayor. Así es...

Desde acá nuestro más sentido pésame para la familia de ‘Pachito’ Guzmán. Hace una semana su viejita se fue con ‘Papalindo’. Estaba sufriendo una penosa enfermedad y el Señor se la llevó al cielo, a su reino. Así es... Me voy, soy fuga.