Del saque somos carnecita... La firme que ‘Aladino’ tiene buen corazón y es solidario con sus causas más cercanos. Cada vez que puede les tira un salvavidas cuando lo necesitan con urgencia. Hace poquito le mandó una guita a un brother con un intermediario, pero no llegaron las monedas. Así que lo ha llamado al vivazo para que resuelva el tema en una semana o lo baja del micro y de su reino. Igual le va a girar por Western a su amigo. Esos gestos muestran el corazón. Eso sí, hay que ‘escanear’ a los oportunistas y ‘camarones’. Rexuxa...

Por siaca, Manuelito ha recomendado al ‘Fondo de Segunda’ a un abogado español, hijo del que fue vicepresidente de la Fifa y Presidente de la Federación que llevó a la ‘Furia’ al campeonato del mundo, para que los defienda y puedan quedarse en Primera. No entiendo por qué no asumen que ya descendieron. Quieren hacer en las oficinas lo que no pudieron en la cancha. Nada borrará la humillación y vergüenza que ha pasado la mitad del Perú. Le han colgado una pita a la historia del club y bórrenla con decencia y dignidad. River Plate bajó y eso lo engrandeció. Retornó más ganador que nunca con títulos nacionales e internacionales. Así es...

Me pasan la voz que el ‘Charapa’ Torres y varios peloteros que no la pasan bien económicamente, están pendientes con el tema de las AFP. El volante no quiere sacar 4 UIT ni propinitas, sino retirar su ‘palo cholo’ que tiene acumulado porque los bolsillos le ladran. La cuarentena solo trae crisis y se resienten los presupuestos. Y lo peor es que con el encierro se acaban los recursos. Ayayayayay...

Hay un run run que ‘Chemo’ estuvo hospitalizado dos días en la clínica San Felipe. Lo trajeron en un vuelo de emergencia desde Trujillo. Ya está en casita mas tranquilo y cerca de los suyos. Desde este córner le deseamos pronta recuperación para verlo en la cancha dirigiendo a los poetas...

Me voy, soy fuga.

Conoce cómo puede verse afectada la Liga 1 ante nuevas medidas por el COVID-19