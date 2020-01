Del saque somos carnecita... La firme, creo que Alianza se irá de robo con este equipo en el torneo local siempre y cuando sus angelitos ‘liquiden’ menos. Eso sí, tiene que mejorar mucho en defensa porque le llenarán la canasta en Copa Libertadores. Sus laterales no convencen ni tienen nivel internacional. La zaga ojalá se pare con Alberto Rodríguez. La otra opción es que Carlos Ascues haga dupla con el ‘Mudo’ para que haya jerarquía atrás. Los volantes ofensivos son lo mejor con Deza, Arroé y Gómez. A mí no me gusta el ‘carrito chocón’ de Rocky Balboa y ‘Felucho’ Rodríguez, quienes no marcan la diferencia. Sí, señores...

Ya me contaron que ‘Alfa y Omega’, que juega en un club playa en Lurín, es un verdadero tramposo. Caballerito con la familia, educadito, pero en los viajes que se va de ida y vuelta a entrenar, para en un grifo donde una ‘veneca’ le llena el tanque. Ya tiene su celular, ‘wasapean’ y en horas estarán encontrándose. Asuuu...

Me cuentan que un ‘Viejo verde’ pidió para su presentación una canción del grupo ‘Bee Gees’, pero el DJ le respondió que eso es de hace mucho tiempo e iba aburrir a la gente. Ese sonso que pone la música solo ha escuchado de Nicky Jam para adelante y que se dedique a vender discos piratas. Quéeeeee....

Me avisan que la ‘Mosca’ se marchó a Bolivia. Se ha revalorizado después del título en el campeonato nacional y lo han llamado para que dé una charla en la ciudad de Sucre. Ojalá que hable de fútbol, porque al final, siempre termina mencionando cuantos ternos tiene o de repente se pone a enseñar sus pasitos de baile. Curuju... Me voy, soy fuga.