Del saque somos carnecita... Me parecería bien si el ‘Tigre’ perdona a ‘Ñol’. El hombre cometió una falta, pero reconoció su error y pidió disculpas a la afición. En las redes sociales, esos ‘mala leche’ que toda la vida hacen cargamontón, lo sepultaron treinta metros bajo tierra y no era para tanto. Ahora que tenga cuidado, que ya no toque la trompeta cuando se junten ‘Pablito clavó un clavito’ y la rubia. Y no va cher...

Ya me contaron que el ‘Rusito’ se lució el último fin de semana. Estos días los está pasando en la casa de sus viejos en ‘Nuevo Chimbote’. Su flaca cumplió años y, como los agarró la cuarentena juntos, se puso a cocinar, después le dedicó un discurso y les avisó a sus suegros que se alisten, porque prontito se casan ante la ley y ante Dios. Rexuxa...

Así que el ‘Loquito’ del Rímac está barbón, con bigotes y no piensa afeitarse hasta que regrese la pelotita. El muchacho ha hecho esa promesa con la esperanza de que el fútbol vuelva pronto. Su pareja no ve las horas que se vaya a entrenar, porque lo nota muy ansioso y, cuando se pone así, es más insoportable que ‘Cuevita’ cuando se voltea unos ‘pomos’. Asuuu...

El que está estudiando online es Gary, el que saca la correa de vez en cuando. Dicen que el muchacho anda siguiendo un curso para profesor de Educación Física y, por ahora, todo lo que es matemáticas lo hace por internet. Vamos a ver cómo le va, porque tiene pinta de que si no era por la pelotita no pasaba de año. Curuju... Me voy, soy fuga.