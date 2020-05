Del saque somos carnecita... La verídica que los mensajes de Paolo al chibolo Kluiverth Aguilar son para tener en cuenta, especialmente para los chicos que recién gatean en la pelotita. El hombre se la cantó clarito: que no salga, que descanse sus horas, que esté bien de la cabeza, que no extrañe a su perrito y se ‘mate’ en los entrenamientos. En Europa no hay ‘tombitas locas’, Barranco Bar ni ‘sembradoras’. Tiene todo para avanzar, crecer y si lo escucha al capitán, seguro que le va a ir bien. Y no va ser...

Así que el dientón que tiene un montón de años en el país y una hija peruana, pero sigue hablando como brasileño, sigue entusiasmado, emocionado y abobado por una treintona de Jesús María. No se pueden tocar ni abrazar, pero las videollamadas todavía lo tienen calmadito, aunque las tiene que hacer cuando sale a comprar. Ha querido escaparse a verla, pero hasta ahora se ha aguantado. Hummmm....

Ya me contaron que el técnico de una universidad de Huánuco, puntero del torneo, es bien romántico y desde su celular, aprovechando el aplicativo ‘Zoom’, le ha pedido la mano a su novia. La muchacha le dio el sí y ahora solo espera que levanten la cuarentena y en ‘one’ se viene a casar a la capital. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

