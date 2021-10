Del saque somos carnecita... ¡Qué bronca! Esta fecha triple ha sido para renegar y volar como mela. Tres puntos de nueve. Pudieron ser 5 tranquilamente. Uno en La Paz y otro en Buenos Aires. Y estuviéramos agachaditos para empezar la remontada final. Somos penúltimos otra vez, pero estamos a 5 del repechaje y 6 de zona Mundial. Ahora la ‘guerra’ será fecha a fecha. Viene Bolivia a Lima y toca ir a Venezuela. No podemos fallar si queremos soñar con Qatar. Si logramos dos triunfos nos metemos de cabeza a la lucha. Acabamos con 17 unidades el año y el 2022 vamos por todo y con todo. Sobre el papel, ya nos enfrentamos a Brasil y Argentina, los duros, duros de América. Así que pilas que se vienen tremendas batallas con selecciones que son ganables como nosotros. Sí, señores...

Mucho vértigo, tenencia, oles en las tribunas, marketing, pero Pedro Gallese fue espectador de lujo en el ‘Monumental’. La neta es que no recuerdo una jugada de harto peligro. Yo lo repetí estos días, todos los partidos son diferentes. No nos golearon, ni nos bailaron ni se pasearon. Perdimos otra vez por sonsos. Una pared en primera de De Paul con Molina dejó colgados a Trauco, Raziel y Callens, quien dejó su zona descubierta por salir a apretar a la loca. El lateral gaucho sacó un centro directo a la frente de Lautaro que ni siquiera tuvo que saltar para clavarla. En la foto sale Carlos Zambrano, pero para mí no es el responsable del gol. Después todo controlado. Más era la bulla y cánticos de los hinchas que la ‘máquina’ de la que todos hablan y que atacó 40 veces a Uruguay. Así es...

¿Messi? Se quedó comiendo una picaña en Puerto Madero.

O chequeando los videos de Xoana, quien asegura tuvo un choque y fuga con él. Qué raro que la ‘chica hot’ no lo grabó. Lo digo porque sale con su marido en internet haciendo cositas ricas y ambos no tienen vergüenza de que los alucinen. La ‘Pulga’ no trascendió ni apareció porque lo frenaron en seco. Las cosas son como son. Perú se paró bien, pero un mal movimiento y se vino todo abajo. No estoy diciendo que brindó una gran actuación, solo que no pasó sobresaltos. Sabíamos que tendríamos una, dos o tres ocasiones y no la embocamos. El tiro libre de Lapadula fue a las manos del ‘Dibu’ Martínez. Otra vez Gianluca definió mal en un mano a mano con el arquero. Amortigua con el pecho un centro de ‘Canchita’, cae el balón y en vez de rematar fuerte y cruzado de derecha, le da un toquecito con la izquierda. Luego el penal mal pateado. Yotún se sintió con confianza, pero el palo lo parchó. Ayayayayayay...

Trauco y Messi intercambian camisetas en el Monumental, después del 1-0 de Argentina sobre Perú por Eliminatorias. (Foto: EFE)

Sin André Carrillo solo nos esperanzamos en un rebote, a la fortuna, a la suerte.

La ‘Culebra’ es el desequilibrante, el único que puede agarrar el balón y hacer la diferencia. Ayer Cuevita y Raziel pelearon para ver quién lo hizo peor. Aquino parejito, Yotún sigue impreciso al mango, ‘Canchita’ con el GPS apagado, Lapadula muchos abrazos, cumbia, chocolate y motivación a sus compañeros, pero sigue divorciado de la red hace 8 fechas. El ‘9′ no vive de esto. Ya estuvo bueno de que es un líder positivo, pero hasta cuándo. Jefferson Farfán en dos minutos generó un penal. Lamentablemente la rodilla no le da para medio tiempo. La ‘Foquita’ es respetado al rojo. Lo put... como a entenado al zaguero Romero y Otamendi tuvo que llevárselo e ir al arreglo. Así es...

El chico Jhilmar Lora es clarito y te la da al pie.

Yo apruebo su actuación. Era un choque picante y ante estrellas mundiales. Es verdad que al comienzo dudó ante Di María, pero después se tomó un juguito de naranja. El ‘León’ una vez más le tapó la boca a Gareca que lo tiró con los leones. Lo convoca y recién lo ubica para ‘quemarlo’. Yo no tenía ninguna duda de su nivel. Y por siaca, no las revienta todas. La pone al piso. No se enferma con los apellidos de las camisetas. Se agranda y su mensaje subliminal es: ‘Ponme con Alemania, Francia, España, Holanda, Italia, esos choques me gustan’. No entiendo por qué no arrancó Costa. Tiene más huevos y sangre que varios. Mañana vengo más sereno y con muchos detalles que me faltan por la hora del cierre. Rexuxa... Me voy, soy fuga.