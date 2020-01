Del saque somos carnecita... La firme que la Sub-23 remontó un 2-0 ante Paraguay, pero debe mejorar harto en el juego si quiere intentar clasificar al cuadrangular final. Tres centros mataron a los guaraníes porque el arquero regaló dos goles y el marcador izquierdo la metió en su propio arco. No basta con el desiquilibrio de Fernando Pacheco, el empuje de Gonzales Zela y las atajadas del portero Renato Solís para guerrear y competir.

Tampoco quiero ser mezquino y aplaudo que hayamos sido efectivos con los errores del rival. Pero repito, no podemos perder un tiempo y reaccionar solo con ganas en el segundo. No alcanza para ni mela. Ya nos pasó en los Panamericamos y que no se repita en el Preolímpico. Yo no me emociono con una victoria, yo disfruto objetivos y sueños cumplidos. Sí, señores...

El ‘Cholo’ Fano, quien radica en Colombia y trabaja en el club Río Negro Águilas, estuvo en el partido de los chamacos de Ñol. Cuando se cruzó con un grupo de hinchas, todos lo saludaron y se jamoneó con el tango de que como técnico su estilo es más vistoso. Que haría jugar mucho mejor a la selección. Es antipático al mango. Agrandado como muchos. Así es...

Me lo cuentan y sí lo creo. La ‘Muñeca’ le bajó el dedo a ‘Mpaché’ y por eso sacó la cola del Rímac. El extremo ni bien le apareció la oferta de Brasil se arrancó en una. Yo considero que ese coloradito no ha hecho ningún mérito para chapar un cuadro grande. Encima en sus conferencias es un caso. Pierde y agradece a sus jugadores. La pega de buenito e incondicional. Los tibios y que quieren quedar bien con todo el mundo, para mí no son de fiar. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.