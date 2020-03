Del saque somos carnecita... Pablo Bengoechea no ha renunciado por los malos resultados y la caída del clásico. Se ha ido porque ya nadie lo respeta. Perdonó un ampay, perdió el control del grupo y se le vino la noche. Sus mismos refuerzos, que pidió con puño y letra, lo ‘cocinaron’ y voltearon. Hay un tío en forma de un ‘Balón’ que lo respaldaba y el sábado lo maleteó mal en la ‘Tiendecita’ de Miraflores. Se reunió con una ‘batería’ y decía que le había dado todo lo que pidió y por las ‘santas hueveras’. Como mil veces recordó a su familia que nada tiene que ver en el tema. El otro que lo ha chancado con fulería es el hijo de un político que se computa la gran canción porque tiene harta plata. Esos dos no saben un comino de fútbol. Qué feo...

La firme que el ‘Ratón’ ha movido el club. Ha sido el detonante para que se vaya el uruguayo que se quiso poner fuerte ya demasiado tarde. Se lo han querido imponer y por eso ha sacado la cola porque iba a quedar como un payaso. El chalaco está bien apadrinado por el gordito que le limpia el popó a los caballos del ‘Bombardero’. ‘Pizarrón’ es causa de uno de los directivos que más ha invertido. El otro que lo defiende es ‘Camilo Sesto’, quien estuvo en el cumpleaños de Olinda Castañeda y se le veía ridículo en el tono con tanta chibolada. Miren el nivel de ese representante que ha colocado un paquete de desarreglados en la rica Vicky. Ayayayayay...

La firme que Sporting Cristal viene de tremendo papelón. Con Vallejo, que lo peloteó, la libró porque Dios es grande. Cinco tiros en los postes evitaron una derrota la semana pasada. Lo del sábado es vergonzoso. Lo que ganan dos jugadores del equipo es la planilla del Carlos Stein. Esto no se soluciona con bailecitos ni jeans con hueco. Hay individualidades y gente con oficio que puede levantar este mal momento. Así es...

El viejo del ‘Cachurrito’ es un caso de aquellos. Sufre del ‘Partivirus’, que es peor que el coronavirus porque no tiene cura y se le va la lancha hasta con su sangre. El otro día timbró a una ex de su hijo. La brasileña, que apellida como un histórico que hace poquito vino a Juliaca, lo está pensando. Creo que lo va a chotear porque no es agraciado ni carismático. Su época con los tíos ya es historia y encima ahora tiene sus buenas fichas. Ya no necesita que le den color. Curuju... Me voy, soy fuga.