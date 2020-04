Del saque somos carnecita... La charla en Instagram entre Paolo y Jefferson fue divertida y ha repercutido hasta en medios extranjeros. Las anécdotas son formidables de estos mundialistas. Dos grandes, dos cracks. No esperemos que se retiren para reconocer sus carreras. Una cosa es la joda, porque a veces los vacilamos aquí, y otra sus pergaminos que no están en discusión. Obviamente, que cuando se han equivocado o pasado por un mal momento en sus carreras lo hemos escrito sin sonrojarnos. Lo cierto es que este tipo de relatos le encanta a la gente. Yo me quedo con dos historias: la de Donny y la de Deza. En la primera me parece que hay algo de ‘sonky’. El trasfondo es que fue abusivo de chiquillo y era botado. Al final, ellos llegaron y el chalaco vive tocando puertas. En la otra, muy sutilmente le meten un ‘cocacho’ a Jean. Reconocen su talento, pero eso no alcanza. Hay que ser muy profesional y fuerte de mente para despegar. Sí, señores...

El ‘Mudo’ es un bendecido de Dios. El defensa camina en los pasos del Señor que nunca lo abandona. Hace una semana nació su cuarto hijo y vino sanito. El año pasado estuvo lesionado, pero cobró puntualmente. Este 2020, Alianza peleó por tenerlo en sus filas y ya tiene continuidad. Incluso, sigue en los planes de la selección. Eso es por portarse bien y agradar a ‘Papalindo’ con sus actos y acudir a la iglesia. Otros solo se preocupan en ‘partir’, ‘liquidar’, hacer daño y venderse de leídos en el Twitter. Por eso pasan tormentas. Y no va a ser...

Demasiada calidad la del ‘Cóndor’, por eso es el goleador de la ‘Peña Cachetada’. Lo timbramos para que responda a las confesiones del ‘Loquito’, ‘Foquita’ y ‘Depredador’, y respondió: “No es tiempo de tocar esos temas. La humanidad sufre por este virus como para salir a declarar”. Definió como ante ‘La Banda del Chino’ en el estadio ‘Campolo Alcalde’, donde no lo pudo agarrar ni con moto Víctor Hugo Dávila y metió un ‘hat trick’. Así es... Me voy, soy fuga.