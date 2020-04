Del saque somos carnecita... La verídica que la gente ya lleva encerrada 42 días y se está loqueando. Y eso que están comiendo con sazón casera, viendo Netflix y disfrutando a la familia. Imagínense cómo será la ‘cana’ y que te sentencien por varios años. Es el infierno en la tierra. La cosa es que muchos ya no saben qué hacer, sudan, trasnochan, hablan solos, se alteran y sienten picazón por todo el cuerpo. Y hay algunos que hasta convulsionan. Es el virus de la calle, de la ‘joda’ y de la tramposería que los tiene nerviosos y ansiosos. Entran de madrugada a las redes para incendiarlas con fuertes revelaciones. Han subido un video y una foto de un delantero playero en la recepción de un hotel acompañado de una ‘bebita’ con sorpresa. Estamos todos locos...

Ya me contaron que jugadores de dos equipos de altura se computan ‘Pantaleón’. Reclutaban chicas de Lima y se las llevaban a sus respectivas provincias para hacerla linda. Todo iba según lo planeado hasta que llegó el aislamiento social y las muchachitas se quedaron en el aire. Los primeros días se las arreglaron para tener donde dormir y comer, pero se les acabó el billete y la pasan mal. Los fuleros no les mandan fruta, ni mascarillas, alcohol ni guantes. Eso no se hace...

Hay un run run que ‘Amén’ está volando por la venta del chamaco Kluiverth Aguilar al grupo empresarial dueño del Manchester City. Es que esto le ha dado aire y fuerza a nuestro mundialista Jaime Duarte, quien le ha hecho ganar buenas monedas al club porque ‘descubrió’ al lateral. Este parrillero es tan mala leche que su lema es que viene a revolucionar las inferiores y maletea horrible al chinito que ahora está en la Federación: “Tuvo años como jefe de la Unidad Técnica y solo sacó a Aldair Fuentes que es una tortuga”. Tirador al mango. Ya no recuerda que se hizo rico en San Luis a puro fracaso. Ayayayayay... Me voy, soy fuga