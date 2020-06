Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que un ‘Pato’ de alas celestes no acepta que la ‘chica reality’ ya lo abrió de su vida. La llama, le escribe por ‘wasap’ e Instagram. La guapita le ha dicho que se calme o lo denuncia por ‘acoso’. El hombre se tranquiliza unos días y vuelve con todo en su búsqueda. Si ya te dijo que se acabó, asume que terminó. Ya fue. Lo peor es dar pena con una mujer. Que siga contigo por lástima. No seas malo...

Por si acaso, el ‘Negro rockero’ otra vez le guerrea a Vanessa, la ricurita de Miraflores. Sueña con que caiga en sus brazos, pero como siempre va a lo seguro, también ‘patrulla’ a la fulanita de Surco. Dizque el ‘parrillero’ es especialista en mirar lo que no debe y ‘atropellar’ con todo. Así no es...

‘Cholinho’ sigue haciendo de las suyas en el Rímac y ya está aburriendo a los nuevos dueños del club. Primero, en su categoría de menores puso de titular a un mocoso que es hijo de un funcionario del gobierno, que le dio la mano en un problemón. Eso no es todo, ahorita le ha dicho al engreído de la secre del tío Martín, quien habla casi todos los días al mediodía, que cuando vuelvan los trabajos es él y diez más. Por la argolla no salen buenos peloteros. Rexuxa...

Por siaca, ‘Zñata’ se vende de causa, buen amigo, incondicional, pero cuando ‘Ben a mi casa’ le ofreció los postres que está vendiendo por delivery respondió que no, porque andaba medio ajustado y solo comía lo que había en casa. Y pensar que lo llama mi hermano, my brother. Quéeeeeee... Me voy, soy fuga.