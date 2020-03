Del saque somos carnecita... La firme que el ‘partivirus’ avanza más rápido que el coronavirus y en plena cuarentena. Varios peloteros se están loqueando porque están encerrados y no pueden hacerla. Hay un zambito que tiene un juego explosivo como una ‘bomba’ que ha sido contagiado y ya empezó a ‘tirarle maicito’ a la ‘Chica realidad’, la misma que lo para ‘sembrando’ al ‘Ratón’, y está dándole ‘likes’ a la modelo en Instagram. Ese ‘gusano’ está inquieto. Así es...

Se las canto desde ahora, se viene un lío grande cuando vuelva la pelotita. Los dueños de clubes de provincias, esos que creen que están en su chacra y hacen doble contrato, amenazan con no pagarle a sus jugadores estos días que estamos que nadie entrena. Fuleros al mango...

Grande el ‘Orejas’, por algo es el seleccionado más querido. Ni bien se enteró de que su gente de Collique necesitaba medios para combatir la pandemia, mandó un buen centro para que compren alcohol, desinfectantes, mascarillas, guantes y otras cosas más. El volante demuestra que tiene un gran corazón y está en el ‘bobo’ del pueblo. Sí, señores...

Bien el chico Rodrigo Vilca agradeciendo en una entrevista a ‘Balán’ Gonzales, quien lo apoyó desde niño y lo hizo entender que el fútbol es para la gente que se esfuerza. El volante edil no olvida que el chalaco lo llevaba a entrenar desde Gambetta y siempre le tuvo fe, pese a que en Matute y Santa Anita no le dieron oportunidad. Vale... Me voy, soy fuga.