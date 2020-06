Del saque somos carnecita... Ya me contaron que hay un ‘peso pesado’ en el club del final de la avenida Javier Prado que se ha puesto intenso por poner a ‘Iván Cruz’ en reemplazo de ‘Don Goyo’. Lo raro es que el uruguayo cobraba la mitad de lo que se le pagaría al argentino, que es antipático y nadie del plantel lo pasa. Huele feo. Hummm...

Hay un run run que un ‘travieso’ de un equipo grande sigue haciendo de las suyas fuera del campo. Se escapa para ir a ver a su ‘flaquita’ con la que acaba de empezar una relación, pero a veces se desvía en el camino y se queda por la cuadra 4 de Precursores. Las malas lenguas aseguran que allí también tiene un ‘calentado’ y se mete caleta para recordar viejos tiempos. Ese muchacho tiene una ‘pelea de gatos’ en la cabeza. Asuuuuu...

La firme que algunos dirigentes manejan sus clubes como si fuera su chacra. En el campeón del sur no les importa maltratar a los jugadores y como han visto que varios se están yendo por demasiado abuso, han timbrado a un empresario para pedirle que lleve chibolos que deseen jugar, recibir propinas y que no hagan bulla si no les pagan. Ayayayay...

Parece que ‘Frodo’ no aprende. Hace un tiempo estuvo en el puerto y casi pierde sus buenos ‘cocos’ por culpa del ‘amigo de Marco Antonio’ con quien terminó peleándose. Ahora lo han convencido para que entre en un grupo de inversores que quieren recuperar la crema. Lo malo es que los que dan la ‘pepa’ no ponen ni un ‘mango’, pero sí chapan utilidades. Nooooo...

