Del saque somos carnecita… Vi el primer tiempo del Caracas- Boca y la verídica que el ‘León’ Zambrano se paró bien, hizo la simple y me parece que ha llegado al equipo ideal para él. Si se lo propone tiene para ser el que mande en esa ‘cueva’, aunque ese Izquierdoz también tiene sus cositas. El más contento debe ser el ‘Tigre’ porque el central llegará con fútbol al debut ante Paraguay. Así es...

Mañana arranca la Copa para Alianza. Espero que los zambitos compitan de verdad y no sean ‘pan con relleno y camote’ como todos los años. Hay gente que ha metido billete y espera ver resultados. El ‘floro barato’ y las quejas a los árbitros acá no corren. Ojo que Nacional es un cuadro duro y copero. No va a ser fácil, pero en casa hay que quedarse con los tres puntos sí o sí...

La firme que a ‘Paolín’ hay que prenderle velitas, que ni se resfríe porque a sus 36 años es titular indiscutible en la selección. Bulos se volvió a romper, el ‘zancudito’ solo campeona con la ‘tombita sexy’, y el tío Goyito lo tiene congelado a ‘Azúcar’. ‘Beto’ está pensando más en ‘Barranco Bar’ y en ‘cacharrear’. ‘La Pulga’ y Yordy, con esos chasis, no le van a hacer ni cosquillas a esos paraguayos que la más baja te la ponen por el cuello. Así es... Me voy, soy fuga.