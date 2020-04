Del saque somos carnecita... Me llaman para soltarme los nombres de esos ‘amarillos’ que se vendieron a un fondo del club. El grupo ya tenía un acuerdo que sus referentes debían hacer llegar, pero en la negociación los voceros se dejaron convencer y aceptaron las vacaciones adelantadas como parte de los días en que han estado haciendo ‘teletrabajo’. Dicen que son los mismos que se la tenían jurada al ‘Profesor’ y ahora son mal vistos, sobretodo por los más jóvenes. Varios están con ganas de ‘parcharlos’. Curuju...

La cuarentena está loqueando a varios peloteros. Muchos entrenan fuerte en sus casas, pero otros se dan sus escapaditas cuando llega la noche, sobretodo los que viven solos en provincia. Hace poco el ‘men’ de un cuadro del norte fue a comprar a una bodega, el dueño del negocio lo reconoció y le contó que unos chicos de su club compraron harta ‘agüita’ para curar la resaca. El directivo tomó nota, pero se ha hecho el loco porque les debe un buen sencillo y no les dijo ni mela. Asuuuuu...

Ya me contaron que ese ‘gordito’ que jugó un par de meses en Argentina y fue ampayado saliendo de un ‘telo’ con la hija del presidente de su equipo, no pasa apuros con el billete en estos tiempos difíciles. El dinero que ganó lo invirtió en el negocio de la familia y ahora se da el gusto de no buscar equipo y pichanguear cuando le da la gana. Provecho...

Reapareció el ‘Diablito’. Cuentan que tiene embobada a Angelita, una chiquilla de Pueblo Libre. No juega, tampoco tiene trabajo conocido, pero hace vida de ‘Playboy’ y todos se siguen preguntando: ¿Y cómo lo hace? Hummmmm...