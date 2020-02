Del saque somos carnecita... Estamos a un mes del inicio de las Eliminatorias y el ‘Tigre’ se rompe la cabeza por la poca continuidad de varios seleccionados. Algunos recién están poniéndose a punto, otros salen de una lesión y hay quienes han perdido el puesto en sus equipos. El comando técnico debe planear una serie de trabajos apenas empiece la concentración, porque no estamos para regalar una rueda como pasó en la anterior clasificatoria. Por si acaso, los astros se alinean una vez cada cien años y esta vez no vamos a ganar puntos en mesa. El objetivo es Qatar 2022, el resto es tango. Así es...

Hay un runrún que la ‘Muñeca’ del Rímac está dándose cabezazos porque a inicios de año había decidido deshacerse del ‘Barbón’, ‘Calcasuelo’ y ‘Revoreitor’, pero luego dio su brazo a torcer y permitió que se quedaran. Dicen que se ha dado cuenta que por culpa de ellos ha perdido manejo en el plantel. Ahora se arrepiente porque tiene las horas contadas. Qué palta...

La verídica que hay clubes que uno no sabe cómo llegaron a Primera. En el norte hay uno donde los dueños creen que están en su chacra y tratan a los futbolistas como sus esclavos. En la pretemporada les daban sus diez mangos a cada uno para que coman su menú y cuando viajan, una parte lo hace en avión y la otra por tierra en buses con asientos más apretados que los pantalones que usa Lucecita. No sean malos... Me voy, soy fuga.