Del saque somos carnecita... Así que un tío argentino, igualito a Julinho, pero viejo, se computa vivazo. Dirige en el Cusco y como no mostraba su título de técnico, hizo una ‘jugada’ de caracol. Pagó 7 mil soles y se lo dieron en menos de 24 horas y sin estudiar. Ya tengo la lista de los que tienen la máxima licencia y no se han sentado en una carpeta. También quiénes son los que hacen la movida. Son gente de peso. Creen que soy ciego. A varios les han hecho los ‘favores’. Así no es...

Me pasan la voz que la ‘Hiena’ pasa por su mejor momento amoroso. Andrea es la que lo ha tranquilizado y a la única que la presenta como novia y le hace caso. Van al cine, cenan en lugares ‘caletas’ y hasta ahora no se le escapa. Lo que no pudo ‘Pablito’, ni los reglamentos, ha podido ella. Huuuuummmm...

Ya me contaron que la flaca del ‘Pitbull’ lo pensó bien y ‘rompió palitos’ con el mano larga. Demoró más de una semana en decirle adiós, pero al final le da tantos problemas que le dijo hasta allí nomás. Como amigos y punto. Pobechito...

Por siaca, le aviso a los dirigentes de la selección de Fútbol 7 que va a participar en la ‘Copa América’ de Brasil, que hay un jugador que está denunciado por un delito recontra feo y tiene normas de conducta. No ha avisado ni mela de su problema y cuando quiera subir al avión, lo van a parar y va a reventar el ‘bolondrón’. Qué feo... Me voy, soy fuga.