Del saque somos carnecita... Ya me contaron que una muchachita de Surco, que vive cerquita al óvalo de Higuereta, es la nueva obsesión del ‘Chavito’ que juega en México. Dicen que ni su Iphone última generación ha podido impresionarla. Pero como es insistente, ha ofrecido regalarle pasajes para su nueva ciudad y ella sigue sin responder. Lo tiene a la angustia...

‘Giselo’ es un personaje de respeto. El hombre apunta siempre a lo más alto. Me cuentan que su nueva víctima está por el cono sur. Aseguran que sería de San Roque, de un barrio de ex milicos aéreos y la chica que le puso la puntería ha heredado un buen billete de su papá, y como él ya la tiene ‘googleada’, va con todo, hasta ofrece matrimonio. Curuju...

Así que el ‘Correcaminos’ no puede volver a Huaraz. Me avisan que le metió cabeza al dueño de una discoteca, donde paraba más que en su casa. Aseguran que le ofreció un negocio, chapó billete y no lo ha visto más. Hummm...

El ‘Ropero’ que solo dirige en ‘Copa Perú’, se agrandó. Sacó su licencia de entrenador para dirigir en la Primera división. En sus redes, todo malcriado, publicó la foto y aclaraba que era para los ‘sapos’. Guarda que eso no te hace buen técnico. Así es... Me voy, soy fuga.