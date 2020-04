Del saque somos carnecita... El capítulo dos de la charla entre Paolo y Jefferson tocó temas del corazón. El ‘9’ aceptó que hace tiempo le dio un anillo a Alondra y el ‘10’ que está con Yahaira en Rusia. Los dos felices con sus confesiones. Da la impresión de que ambos están templados. Lo cierto es que los medios tienen para narrar historias y algunos cibernautas para escribir estupideces. La firme que nuestro capitán es enfermito de los celos. Declaró que no aceptaría una escena de besos de su amada en una telenovela. O sea que si es con el ‘Zorro’ se vuelve loco. La ‘Foquita’ es superado y reveló que quiere dos orquestas: una con la ‘Totó’ y otra con el ‘Coyote’. Lo que sí no creo es que contrate a ‘Coto’ de bailarín ni a Jerson para que toque las tumbas. Sí, señores...

El ‘Depredador’ confía en que cuando se retire de la selección haya jugadores para reemplazarlo. Yo tengo mis dudas y ojalá me equivoque. Nombró a Ruidíaz, Beto Da Silva, Olivares y Gonzales Zela. La ‘Pulga’ tiene mucho mérito por lo que ha hecho en clubes de México y Estados Unidos. Pero los zagueros de la MLS son fortísimos, aunque ingenuos, sanos. No saben meter el cuerpo y el ‘pericotero’ con su pique corto y movimiento sin balón se va de robo. Yo no sé si con su ‘chasis’ pueda aguantar golpes de Otamendi, Godín, Mina y otros ‘taberos’ netos. Si se faja con ellos tenemos una opción. Curuju...

El caso de Beto es para analizarlo. En los últimos cuatro años ha hecho más noticia en Barranco Bar que en la cancha. En ese local le metió puñete a un colega partidor. Luego hizo turismo por Brasil, Argentina, México, España y ni mela en lo futbolístico. Condiciones le sobran, pero le ganan las tentaciones. Toca demostrar si es útil, talentoso o fue birutero y solo un proyecto. Lo del ‘Zancudito’ es una moneda al aire. Su mejor gol ha sido la tombita. Al muchacho lo veo recontra verde. Tiene somatotipo, presencia, pero no define. Además, es muy fácil marcarlo porque no es un delantero mañoso. Lo peor es que es frío, frío, hielo como la canción de Juan Luis Guerra. Lo contrario de como vive los partidos en el ‘telo’. Hay que darle continuidad y partidos para que se foguee. Quizá salga del cascarón y se destape. El ‘Blanco’ que firmó por ‘La Vicky’ y ha sido prestado a la ‘Harvarting’ es un toro, va bien por arriba. Ha tomado una buena decisión de no ser suplente para ir de titular en Santa Anita. Ese es el panorama y no es muy alentador a menos que aparezca otro. Así es... Me voy, soy fuga.