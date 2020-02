Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘rey de los bloopers’ anda con una contadora que tiene muy buena chamba y está en bastante. El zambito sabe que no le faltan pretendientes y le ha exigido que su cuenta de Instagram la ponga en privado. Es que él sabe que los ‘tramposos’ son como las hormigas: están en todos lados. Y no va ser...

El que anda vendiendo la ‘nave’ de su esposa es el ‘Rei’. Parece que va a invertir en su casa y, como está en Juliaca, ya no necesitan dos ‘cañas’, por lo que ahora apunta a remodelar el ‘depa’ y ponerlo ‘A1’ para los ‘retoños’. Vale...

Me avisan que ‘Iván Cruz’, desde Argentina, ni bien se enteró que regresaban sus causas a dirigir el club de Ate, no paraba de llamar para que le envíen los pasajes y otra vez se ponga el ‘buzo’ del equipo, pero los dirigentes, cuando revisaron el sueldo del ‘Tío Goyito’ y se dieron cuenta que era la mitad de lo que pedía el ‘parrillero’, le dijeron ‘más pallares con tallarines’. Pobechito...

El ‘Pincel’ Julio García, ganador de todo con el ‘Papá’, sigue apoyando a la pelotita desde donde le toca estar. El hombre no olvida sus raíces piuranas. Ha formado un equipo llamado ‘Los Churres de Flamengo’, que está jugando en la Liga de Primera y de su bolsillo saca para mantener a sus muchachos como si fueran futbolistas de un club profesional. Vale... Me voy, soy fuga.