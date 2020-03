Del saque somos carnecita... Por si acaso, la cuarentena no es sinónimo de ‘encerrona’. Así que hay que aprovechar para compartir con la familia y en casita. Los tramposos, ‘partidores’, ‘canallas’ y ‘sugar daddies’ olvídense de salir a la calle y dediquen tiempo a los hijos, esposas, padres y seres queridos. Muchas veces el trabajo nos aleja de nuestra sangre, ahora es la ocasión de recuperar el tiempo perdido. Mañana podría ser tarde y lo lamentarás. Sí, señores...

Ya me contaron que hay un gerente de un club a rayas que anda más vanidoso que nunca. Dicen que cada vez que se bañaba tenía que recoger harto cabello de la ducha. Por eso se hizo un tratamiento de implante para que las ‘tribunas’ no estén vacías y se le vea frentón. Lo malo es que ahora mira hasta lo que no le pertenece. Quéeeeeee...

La firme que ‘Ben a mi casa’ es un buen padre y esposo detallista. Todo lo que no puede dar en la pelotita se lo ofrece a su pareja. Le celebró el cumpleaños y se pulió con los detalles. Mientras él reía, una blanquita de Santa Beatriz lloraba decepcionada. Hummmmm...

Me avisan que la ‘Calavera’, un delantero que dejó la pelotita, ahora es técnico de un equipo de la Liga de Barranco. Aseguran que en sus charlas se pone como ejemplo, pero parece que los chibolos no le creen, porque hasta ahora no han ganado ni un solo partido. Qué palta... Me voy, soy fuga.