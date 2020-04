Del saque somos carnecita... Quince días más en cuarentena y la firme que los ‘tramposos’ y las inquietas ya se están enronchando y convulsionando. Primero decían ‘voy a descansar’, después que ‘me estoy llenando de energías y limpiando el cuerpo’. Luego que ‘estoy con la familia’ y ahora maldicen al virus. El verdadero ‘yo’ ya les salió a la luz y cualquier día salen a comprar el pan y no van a respetar ni el salvoconducto. Ese ‘gusano’ no tiene vacuna. Sí, señores...

Me cuentan que ‘El Buque’ quiso volver con el tango del aislamiento social, pero la ‘patrona’ lo parchó y le aclaró que seguían bajo el mismo techo, pero ya no eran tiempos de reconciliación. El hombre agachó la cabeza y se fue a seguir durmiendo solito. Pobechito...

Me pasan la voz que ‘Cayo’, desde que dejó su hogar, no baja a Barranco. Y aseguran que no es por evitar a la ‘doña’, sino porque su hermana lo quiere parar de cabeza y todo porque abandonó su casa por alguien que solo le ocasiona gastos y le desaparece el dinero como si fuese ‘bruja’. Curuju...

Así que reapareció ‘la Huambachano’ por las calles de Surco. El martes pasado, mientras todas las mujeres corrían a los mercados, ella metió su tarjeta a un cajero para sacar más de 100 ‘cocos’. Nadie sabe de qué país es la donación, pero todos aseguran que es de un pelotero. Rexuxa...

El mejor fichaje de Alianza Lima no es Deza, Gómez, Rodríguez, Ascues, sino nuestro colega ‘Pancho’ Cairo, quien ha llegado para modernizar e imponer una buena manera de trabajo en la Gerencia de Comunicaciones. Recién instalado ya dejó su sello. Organizó la donación de sangre de parte de los jugadores por una buena causa. Un crack. Así es... Me voy, soy fuga.