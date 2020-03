Del saque somos carnecita... La verídica que cuando se juntan dos caminantes, ninguno de los dos puede estar tranquilo, duermen con un ojo abierto y hay cero confianza. Se miran de reojo. Ya me enteré que el ‘Ratón’ y la ‘Chica realidad’ tuvieron su primer distanciamiento. No por culpa de la cuarentena, sino porque el encierro le está comiendo el ‘coco’ al delantero y escribe y escribe por ‘wasap’ a la muchacha. Ella lo deja en visto y siempre sale que está en otra conversación. Eso lo tiene más loquito al hombre y anda de mal humor. Pelea de gatos total....

Así que el ‘Conejo gordo’ volvió a demostrar que no tiene bandera. No respeta la angustia de la gente, ni los millones de problemas económicos que está sufriendo la mayoría del Perú. Apenas se enteró que el técnico de un club porteño no puede venir mientras dure la cuarentena en su país, lo timbró en ‘one’ al ‘Amigo de Marco Antonio’ para ofrecerle un par de sus representados. Dicen que hace lo mismo con todos los directivos que contrataron entrenadores extranjeros y tienen problemas para regresar. Qué feo...

El que presentó el documental sobre su vida es ‘Cucurucho’. El zambo resume su vida en el video y arranca confesando que sus primeras travesuras fueron llevarse gorros ajenos. Tampoco olvida de quienes le dieron la mano y muestra la casa donde viven los chicos a los que ayuda con su fundación. Para ganarse con sus anécdotas entren a su Instagram. Así es... Me voy, soy fuga.