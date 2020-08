Del saque somos carnecita... La firme que la ‘Bombón’ es de avance. Es guapita, bonita, pero un ‘locón’ suelta en la calle. Se transforma y no mide cuando la engañan. Con su camioneta impactó la parte trasera del fierrazo de alta gama de su esposo y casi ocasiona una desgracia. Y eso que solo sospecha de una traición. Una cosa es lo que te cuentan, crees y alucinas. Otra que te encuentren en besos, agarraditos de la mano o saliendo del ‘telo’ con el pelo mojadito. No me quiero imaginar qué le hubiera hecho a ese jugador al que le decía que lo amaba y que quería ser la madre de sus hijos. Lo dejaba como coladera. De la que se libró mi causa. Iba a tener que cambiar de carro todos los días. O poner un negocio de planchado y pintura para que le salgan baratitas las reparaciones. Sí, señores...

Aquí son pocos los clubes modelos. Con políticas deportivas y de disciplina. Perdonan a borrachos, malcriados, juergueros, matones, malos padres, agresivos con la prensa y hasta asaltantes. No les interesa ni ‘mela’. El buen ejemplo no sirve para estos chistosos que se han metido en el fútbol. Todos tenemos derecho a trabajar, pero también a reaccionar, crecer y mejorar. Y no lo harán mientras haya sonsos que premien con mejores salarios las malas actitudes. El ‘Ratón’ fue ampayado varias veces con la ‘Chica realidad’ en menos de un mes y lo sacaron de Matute. En una consiguió chamba. Ahora pasa lo mismo con el ‘Rayo’ que estuvo metido en un escándalo en pleno toque de queda. El Perú entero lo vio ‘huasca’ y rompiendo lunas de la nave de la madre de la ‘Roca’, ex de su novia. También forcejeando con la Policía y arrastrado en el suelo. Los chicos van a decir: ‘Si la hago, igual me van a llamar de otro lado’. Así no es...

Por siaca, es un caso de aquellos lo que sucede en la Rica Vicky. Lo que no ha salido a la luz es que en las oficinas y pasillos hay un ambiente contaminado, tóxico. El chileno con las justas se saluda con el argentino. Y el colombiano se tira para su rancho con los dos. Cada uno cuida lo suyo. Allí solo interesa que depositen el fin de mes. No hay unidad por ningún lado. Se deben llamar ‘Enemigos íntimos’. Qué feo...

Me pasan la voz que un arquero que juega en la ciudad del ‘Señor de los Cielos’ y apellida como un mundialista maletero, no tapa ni cobra. El muchacho, como cualquiera, se puso sabroso por sus monedas y lo ‘parcharon’ en seco. Le recomendaron que no haga mucha bulla porque los dueños del equipo solo marcan el celular y se acabó el tema. El mensaje siciliano fue como un calmante porque entendió que tiene que finalizar en buenos términos. Ayayayay... Me voy, soy fuga.