Del saque somos carnecita... Me cuentan que el ‘Ratón’ no cree en nadie y antes de la cuarentena se daba sus escapaditas con una mamacita cuyo nombre empieza con D de Delany. Lo malo es que ella fue pareja de la ‘Hiena’. Ninguno se incomoda, porque lo que no fue en su año, no hace daño. Hummmmm...

Así que Junior, que tiene el mismo apellido de ‘Machito Ponce’, tiene un amor escondido. Ella se llama Johana y lo acepta porque el muchachito es bien caritativo. Le da regalos a ella y además le mete un centro para que pueda vivir tranquila, sin preocupaciones y sin aceptar invitaciones de otros peloteros. Sabe que partidor que parte a partidor, tiene cien años de perdón. Y no va ser...

Ya me contaron que ese arquero que no es parecido, sino igualito a ‘Laura Bozzo’, se arañó cuando el ‘Ruso’ comentó que era una ‘mazamorra’. Me dicen que reconoció que lo ‘vacunó’, pero que no se olvide que él tiene más títulos que el delantero. La verdad que el colorado puede haber ganado mucho, pero el zambito es mundialista y con eso lo hunde 30 metros bajo tierra. Asuuuuu...

La firme que la ‘Muñeca’ se me cae más. Resulta que llamó a los dirigentes que lo botaron del Rímac para pedirles que llamen a San Luis y pidan que sea él quien reemplace a ‘Ñol’ como asistente del ‘Tigre’. Sin saber cómo, llegó a dirigir en Primera y solo por relaciones quiere sentarse en el banco de la ‘Bicolor’. Qué feo... Me voy, soy fuga.