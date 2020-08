Del saque somos carnecita... Ayer mi querido Callao apagó 184 velitas. Cuando nací en una desaparecida clínica de la avenida Dos de Mayo, vi el cielo color rosadito y respiré ese olorcito a mar. Y cuando el médico me dio la palmadita, no lloré, sonreí porque soy del puerto de la alegría, del vacilón. Es la tierra que me vio gatear, correr y hacerme varón. Estoy en Nueva York, Moscú, Madrid, Munich, Río de Janeiro, Buenos Aires o cualquier país y, a la semana, ya me salen ronchas en el cuerpo y me da la pensadora.

Vivo en otra zona por mi familia, pero todos los días bajo a mi barrio porque mi gente es mi gente. El cebiche, la salsa, la mujer salerosa y sabrosa, el ingenio callejero, son únicos. Puedo traicionar cualquier amor, menos a mis raíces y a la gloriosa del Sport Boys. Sí, señores...

Lo de Neymar con Maluma no me sorprende para nada. Sucede con los ‘pichiruchis’ y tops. Con el chofer y el dueño. Con el hermano y primo. Ese virus es de todas las clases sociales. El brasileño ya deseaba a la novia croata del colombiano desde que se hicieron causitas. Le gustó, pero no avanzó porque ya era escándalo y bulla. Es de los ‘partidores’ que esperan el momento ideal. El pleito, discusión, distanciamiento y ruptura para ‘barretearse’ con que no fue en tu tiempo. Y por siaca, ella también se prestó para el ‘juego de luces’ cuando estaba con el cantante. Ney’ es de los tres mejores jugadores del mundo, pero se me cayó. No necesita meterse con la ex de un brother. Las más hermosas hacen cola para conocerlo. Y no va a ser...

Jefferson Farfán empezó a entrenar desde el miércoles en la Videna y la verdad que lo necesitamos 200% sano y 300% enchufado. Está clarísimo que a sus 35 años es lo mejor que hay para reemplazar a Paolo Guerrero. Por su jerarquía y clase fácil puede desempeñarse en esa posición. Y no entremos en debate porque los demás son pan con camote y chicharrón. Con la ‘Pulga’ harán huesito broaster y con el ‘Ken II’ bonito frito. No nos engañemos. Lo físico y atlético ahora es una ventaja. Ya no basta con tocarla bien y regatear. Curuju...

Al ‘Rayo’ del Cusco le pasa de todo. Los ‘venenosos’ aseguran que es la ‘Roca’ de la mala suerte. El miércoles se olvidó los chimpunes en su casa y timbró a su flaca para que le haga el favor de llevárselos a Cieneguilla. Pidió permiso al supervisor de la Federación para recogerlos en la puerta y aceptó. El muchacho tardó un par de minutos y cuando retornó a la concentración, el mismo que autorizó se tiró para atrás y lo amenazó con denunciarlo. El delantero, indignado, tuvo que controlarse. Sus compañeros y delegado le dieron la razón y van a defenderlo ante las autoridades. Rexuxa... Me voy, soy fuga.