Del saque somos carnecita... Todo se sabe. Ya me contaron que hay un pelotero, que le levantaron la suspensión perfecta, famoso por acabar en pocos minutos con una botella de ‘Ronnie Walker’, que no está cumpliendo como debe ser con su obligación de papá. Le ha dicho a la mamá de su hijo que, como le han descontado, no puede pasar el billete completo. Pero para invertir en ‘canallas’ no cuida el ‘drilo’. Mezquino con la sangre, bondadoso con las ‘fuleras’. Así no es...

Confirmado: ‘Chiquito’ otra vez será papá. Después de un segundo examen, el médico le corroboró la noticia. Lo malo que está sin chamba. Debe tres meses de alquiler del cuarto donde vive, en la avenida Universitaria, y la muchacha tampoco chambea. Es la misma que casi lo manda en ‘cana’ por mano larga, pero se reconciliaron y para sellar el amor que renació decidieron tener su ‘cachorro’. Rexuxa...

Me pasan la voz que el ‘Rayo’ de La Florida está invirtiendo fuerte en su modelo. La chica no puede dejar los fierros y por eso tuvo que comprar todas las máquinas del gym y armar un minigimnasio en su depa. Todo porque la señorita no puede pasar un día sin hacer ejercicios. Es que su anterior pareja era un brother recontra fitness y de ahí le quedaron esas costumbres. Son tiempos muy peligrosos, que le pongan ‘candado’ a las pesas. Plop...

‘Antonio Banderas’ está con roche en la rica Vicky. Ya no lo llaman a ninguna reunión de Comisión de Fútbol, mucho menos se le consulta sobre la llegada de un jugador. Perdió poder y todo porque sus amigos empresarios no eran recomendables. Pobechito... Me voy, soy fuga.