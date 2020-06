Del saque somos carnecita... La firme que la cuarentena ha despertado virtudes culinarias en muchos. Uno de ellos es el ‘Rei’, que ahora se luce como cocinero y parece que descubrió su otra pasión. Ya agarró moral y cada vez que prepara sus potajes se graba y publica en sus redes sociales, hasta se anima a contar los secretos que tiene para que le salga bien rico. Las malas lenguas aseguran que la verdadera razón para meterse a la cocina no fue la pandemia, sino que se había portado mal con la ‘patrona’ y ahora está haciendo méritos. Curuju...

Mis respetos para el ‘Chemo de los pobres’. El hombre es un todoterreno y la crisis económica no le hace muecas. Vende mascarillas, vitaminas para los músculos, también gas y ahora se ha metido a la venta por delivery de ‘chancho a la caja china’. Para el trabajo es bueno, no le corre a nada, aunque para el amor ellas se le escapan en ‘one’ cuando terminan de conocerlo. Noooooo...

Me avisan que la ‘Tumbao’ está desesperadita por conseguir un nuevo galán. Parece que hace tiempo no sabe del calorcito que da un abrazo de varón y extraña sus besitos. Ella misma ha declarado que anda dispuesta para el amor y una vez se le escapó en una charla por Instagram. Ojalá que tenga paciencia y escoja bien, porque una vez por apurada se ‘empató’ con un narizón chalaco y la única oportunidad en que se le vio con fichas fue cuando entró al bingo que está frente a la Plaza de Armas de Magdalena. Asuuuuu... Me voy, soy fuga.